Pescara, Vivarini è il post Baldini: prima la rescissione col Frosinone ​​

Vincenzo Vivarini è pronto a tornare in una panchina di Serie B: il tecnico ha raggiunto l’accordo con il Pescara, club neopromosso in seguito alla vittoria del playoff di Serie C.

Vivarini sostituisce Silvio Baldini, che dopo il trionfo dei playoff ha deciso di non continuare la sua avventura con il club abruzzese, proprio come aveva fatto a Palermo seppur con modalità diverse.

C’è prima una formalità da svolgere: Vivarini è sotto contratto con il Frosinone, che a inizio stagione gli ha fatto firmare un contratto biennale per poi esonerarlo dopo poche partite. Dopo la risoluzione, l’allenatore potrà firmare con il Pescara.