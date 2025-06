TMW – Palermo, ai dettagli la trattativa per Elia. La Reggiana lavora su Vasic

Si infiamma il mercato del Palermo: il direttore sportivo Osti è al lavoro su più fronti e vuole garantire a Inzaghi almeno alcuni acquisti prima dell’inizio del ritiro.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, sarebbe ai dettagli la trattativa per riportare in rosanero Salvatore Elia dello Spezia, che ha già giocato in rosa durante la stagione 2022/23. La valutazione del calciatore è intorno ai due milioni di euro.

Fronte uscite, il Palermo è aperto a trattare per mandare Vasic in prestito: tra le squadre più interessante c’è la Reggiana. In questo caso il giovane talento rimarrebbe in Serie B in una piazza con meno pressioni nella quale potrebbe esprimersi al meglio,





