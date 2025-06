Tuttosport: “Amatucci ha già il futuro scritto, è promesso sposo del Palermo” ​​

Nuovi sviluppi di mercato per il Palermo. Secondo quanto riportato su Tuttosport, Lorenzo Amatucci sarebbe ormai a un passo dal vestire la maglia rosanero. Il centrocampista classe 2004, regista di proprietà della Fiorentina e attualmente in prestito alla Salernitana, sarebbe già stato individuato come uno dei rinforzi per la prossima stagione. La trattativa sembrerebbe in fase avanzata e l’accordo tra le società sarebbe praticamente definito.

Amatucci, impegnato nei playout di Serie B con la Salernitana, ha suscitato l’interesse di diversi club, tra cui anche lo Spezia. Ma il Palermo sembra aver bruciato la concorrenza: il giovane mediano è descritto come “promesso sposo del Palermo di Inzaghi“, un’espressione che lascia pochi dubbi sull’esito dell’operazione. Il club siciliano lo attenderebbe già per l’inizio del ritiro estivo, sempre secondo quanto riportato sul quotidiano sportivo.

Un rinforzo in prospettiva

L’arrivo di Amatucci rappresenterebbe un investimento importante per il futuro del Palermo. Il profilo del giocatore, classe 2004, è quello di un giovane di talento e con margini di crescita. La sua visione di gioco e le qualità tecniche sono state apprezzate anche nel corso della sua esperienza a Salerno, nonostante la stagione difficile vissuta dal club campano.





