GdS - "Palermo, Desplanches nell’affare Palumbo. L’idea Elia resta viva" ​​

Le corsie laterali come aree strategiche di intervento. Sulla fascia sinistra, nonostante la presenza di Lund, si ricerca un profilo con maggiore esperienza e il candidato principale sarebbe Augello, che sarà svincolato dal Cagliari. Su di lui vi sono offerte anche da altri club, tuttavia il Palermo intende concludere rapidamente.

Per quanto riguarda la fascia destra, l’obiettivo è Elia dello Spezia. Il costo del cartellino supera leggermente il milione di euro; si sta valutando una soluzione che preveda una contropartita tecnica, includendo Vasic – gradito al Padova – oltre ai 400 mila euro previsti per Aurelio. I contatti sarebbero ben avviati e la trattativa potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni per essere ufficializzata all’apertura della finestra trasferimenti.

In merito alla porta, proseguono le trattative con il Como per Audero: il club lombardo richiede un pagamento immediato in contanti e un riscatto fissato intorno ai 3 milioni di euro, obbligatorio in caso di promozione del Palermo. Le parti stanno lavorando per trovare un’intesa senza riscontrare ostacoli significativi.





Analogo discorso per Palumbo, individuato come rinforzo per la mediana; l’ostacolo principale riguarda la contropartita proposta dai rosanero al Modena: inizialmente si era ipotizzato Saric, rientrato dal prestito al Cesena, ma il suo profilo non convince appieno il club emiliano che preferirebbe Desplanches.bInfine, per la difesa permane vivo l’interesse verso Marcandalli del Genoa.