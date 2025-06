Palermo, nuovo tentativo per Tramoni: ci sarebbe il “no” del Pisa

Il Palermo ci avrrbbe riprovato con determinazione per Matteo Tramoni, ma anche stavolta si è trovato davanti a un muro. Dopo un primo rifiuto già incassato durante le trattative che avevano portato Filippo Inzaghi vicino alla panchina rosanero, il club siciliano ha avanzato una nuova richiesta per il talento del Pisa, soprannominato “monsieur Formidable”.

A volerlo fortemente sarebbe stato proprio l’ex tecnico della Reggina, ma la risposta del club toscano non sarebbe cambiata: niente da fare. Lo riporta il sito Sestaporta. Il Pisa, infatti, avrebbe fatto sapere che in uscita prenderebbe in considerazione solo i giocatori fuori dal progetto, escludendo categoricamente Tramoni.

Il centrocampista è ritenuto un elemento chiave per la prossima stagione e rappresenta un investimento strategico per la società, che punta a valorizzarlo ulteriormente per poi venderlo in futuro a una cifra importante, superiore ai 10 milioni di euro.