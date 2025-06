Calciomercato Palermo: tra suggestioni, boutade e obiettivi concreti ​​

Sarà un weekend di pausa assoluta o quasi per il calciomercato. Ma la settimana appena trascorsa ha fatto registrare passi avanti nella costruzione della squadra della prossima stagione. I primi obiettivi, ancora da concretizzare, sono venuti fuori ed è normale che questa prima fase sia dedicata alle ricognizioni di mercato.

I nomi più ‘caldi’, per il momento, sono quelli di Antonio Palumbo, Tommaso Augello ed Emil Audero. Per il fantasista del Modena, la trattativa è ben avviata ma resta da risolvere il nodo legato a Dario Saric, che il Palermo vorrebbe inserire come contropartita ma che preferirebbe tornare al Cesena. Più lineare il discorso legato ad Augello: in uscita dal Cagliari a parametro zero, il laterale sinistro può rappresentare un rinforzo di grande esperienza e affidabilità.

Tra suggestioni e boutade

Tra i pali si lavora al ritorno di Emil Audero, che ha lasciato buone impressioni durante il prestito nella seconda parte della scorsa stagione. Il Palermo tratta con il Como e valuta sia il prestito oneroso con obbligo di riscatto che un’operazione a titolo definitivo. Le sensazioni sono positive, anche se i dettagli economici restano da limare.





Il mercato, però, regala sempre nomi ad effetto. Uno di questi è Nicolas Viola, molto stimato da Inzaghi dai tempi del Benevento. Il suo contratto con il Cagliari è in bilico ma al momento non si tratta di una pista calda. Lo stesso discorso vale per i centrocampisti Pickel e Väänänen, che non sono obiettivi attuali.

E poi c’è la ’boutade’ delle ultime ore: la voce di un presunto interesse del Palermo per Mario Balotelli, diventata virale sui social, ma priva di qualsiasi fondamento. Nessun contatto è mai avvenuto da parte del club. D’altro canto l’attaccante – palermitano di nascita e per questo spesso accostato ai rosanero – nell’esperienza appena conclusa con il Genoa non ha dato segnali incoraggianti dal punto di vista fisico e motivazionale e non può essere certo il rinforzo di una squadra che punterà a un campionato di vertice.

In settimana spazio a Inzaghi

La prossima settimana farà certamente registrare nuove ipotesi di mercato e dovrebbe vedere anche la presentazione ufficiale di Inzaghi. Un momento atteso da tifosi e addetti ai lavori, che sancirà ufficialmente l’avvio di un nuovo progetto tecnico. Il Palermo vuole partire forte, lasciando alle spalle incertezze e inseguendo una programmazione chiara: tra suggestioni e colpi veri, l’estate rosanero è appena cominciata.

