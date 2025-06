Mondiale per Club, Benfica - Auckland City interrotta: la motivazione ​​

La partita tra Benfica e Auckland City, valida per il girone C del Mondiale per Club è stata interrotta, al termine della prima frazione, a causa delle avverse condizioni meteo. Lo stadio è stato evacuato per motivi di sicurezza e la partita riprenderà non appena sarà rientrata l’allerta meteo.

Benfica e Auckland City erano rientrate negli spogliatoi sull’1 – 0 in favore dei portoghesi, grazie al gol di Di Maria su rigore al 53° minuto del primo tempo. Un episodio analogo si è verificato ieri durante la sfida tra Palmeiras e Al Ahly, interrotta intorno al 15esimo minuto del secondo tempo con il punteggio fermo sul 2 – 0 e poi terminata dopo circa una mezz’ora di pausa.

In questi giorni, sono numerose le allerte meteo negli Stati Uniti, paese ospitante del Mondiale per club, e non è difficile immaginare che quello tra Benfica e Auckland City non sarà l’ultimo caso di sospensione o ritardo nel torneo. Anche la sfida tra Ulsan HD e Mamelodi del 18 giugno scorso ha subito le conseguenze del maltempo: il calcio d’inizio era stato infatti posticipato di dieci minuti per le stesse ragioni.





In aggiornamento…