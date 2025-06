Salernitana - Sampdoria, gara affidata a un arbitro esperto: la designazione ​​

Sarà Daniele Doveri della sezione di Roma a dirigere Salernitana – Sampdoria, finale di ritorno dei playout di Serie B, decisiva per stabilire la ventesima e ultima squadra del prossimo campionato cadetto. Una sfida ad altissima tensione, per la quale è stato scelto un arbitro di grande esperienza e affidabilità. La gara, inizialmente in programma per venerdì 20 giugno, è stata spostata a domenica 22 giugno a causa dell’intossicazione alimentare che ha colpito calciatori e staff granata.

Nel corso della sua carriera, Doveri ha collezionato 441 presenze in tutte le competizioni, 56 delle quali in Serie B, affermandosi come uno dei fischietti più autorevoli del panorama arbitrale italiano. In questa stagione ha diretto soltanto due gare in cadetteria, una delle quali ha visto protagonista proprio la Sampdoria, nel pareggio per 1 – 1 contro il Palermo al “Barbera”, lo scorso 24 novembre.

L’altro incontro di Serie B condotto nell’ultima annata è stato Juve Stabia – Pisa, terminato 2 – 0 per le Vespe nel mese di settembre. Ad affiancare Doveri ci saranno Peretti e Colarossi come assistenti, Mariani nel ruolo di quarto ufficiale, mentre al VAR è stato designato Marini, con Meraviglia come AVAR.





La designazione completa

SALERNITANA – SAMPDORIA h. 20.30

DOVERI

PERETTI – COLAROSSI

IV: MARIANI

VAR: MARINI

AVAR: MERAVIGLIA