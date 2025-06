CorSport - "Palermo, per Palumbo 3,5 milioni e Saric" ​​

“E’ sempre più serrato il corteggiamento del Palermo per Antonio Palumbo“, si legge sulle colonne del Corriere dello Sport. Il direttore sportivo rosanero Carlo Osti è in pressing costante per cercare di chiudere l’affare al più presto e garantire al nuovo allenatore del Palermo, Pippo Inzaghi, un rinforzo di lusso, utile ad alzare il tasso qualitativo della squadra per puntare alla Serie A.

Tre milioni e mezzo la cifra richiesta dal Modena per Palumbo, una valutazione che non spaventa una società ricca e ambiziosa come il Palermo, che però vorrebbe provare a inserire nella trattativa uno dei propri giocatori in esubero. Il primo nome di cui Osti vorrebbe parlare con il collega canarino Andrea Catellani è Dario Saric.

L’interno di centrocampo, italiano di origine bosniaca, non farà parte dei piani dei rosa. Ecco perché il direttore sportivo rosanero Osti potrebbe provare a piazzarlo nella trattativa per arrivare al colpo Palumbo: negoziato più che concreto, ormai in fase decisamente molto avanzata.





LEGGI ANCHE

PALERMO, SI STRINGE PER AUDERO E ELIA