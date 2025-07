Calciomercato Serie A: Napoli scatenato, si avvicina a Beukema. La Juve su Sancho

Il calciomercato in Serie A entra nel vivo. Scatenato il Napoli, dopo aver ufficializzato De Bruyne e Marianucci, è pronto a piazzare un altro colpo in difesa, vale a dire Sam Beukema del Bologna, distanza minima tra i club. Il Napoli, infatti, si è spinto fino a 25 milioni più Zanoli come contropartita tecnica. Ora i due club lavorano per limare gli ultimi dettagli e sui bonus, così poi da portare Beukema a vestire la maglia azzurra.

Si muove anche la Juve, che punta su Jadon Sancho. Al momento, nonostante i segnali positivi, la trattativa per l’esterno ingles è ancora lontana. L’entourage del giocatore chiede uno stipendio da 8 milioni l’anno, cifra fuori dai parametri della Juventus. Solo se il calciatore dovesse abbassare le sue pretese economiche, si potrebbe aprire un dialogo concreto tra i bianconeri e il Manchester United. I due club, infatti, non hanno ancora avviato contatti ufficiali. Lo United parte da una valutazione di circa 30 milioni, ma la necessità di cederlo potrebbe spingere gli inglesi a scendere.

Anche il Como si sta muovendo. Dopo gli arrivi di Baturina e Rodriguez, il club lariano ha ufficializzato anche l’acquisto di Jayden Addai, esterno offensivo prelevato a titolo definitivo dall’AZ Alkmaar per 14 milioni di euro. Un mercato da protagonista fin qui per il Como, che punta a costruire una squadra competitiva con l’obiettivo di lottare per un posto in Europa.





