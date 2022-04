MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Era tutto pronto per la festa e festa è stata. Il Canicattì è promosso in Serie D. La formazione allenata da Lillo Bonfatto vince 4-1 contro la Unitas Sciacca e si aggiudica matematicamente il girone A di Eccellenza Sicilia, con tre partite ancora da giocare.

Sul campo di Ravanusa, la formazione ospite passa in vantaggio in avvio ma il Canicattì rimonta e piazza il controsorpasso: pari di Iezzi al 22′, rigore trasformato da Iraci al 31′ (con lo Sciacca che resta in 10) e doppietta di Iraci per il 3-1 al minuto 41′.

Ad inizio ripresa la rete di David Gueye fissa il risultato del 4-1 e per il pubblico di casa la partita si trasforma in lungo countdown verso la fine della partita. La festa è di fatto già cominciata. Poi al fischio finale, il tripudio: il Canicattì è in Serie D.