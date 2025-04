Canovi: “Palermo? Senza promozione non si può parlare di successo”

Dario Canovi, noto avvocato e operatore di mercato, ha rilasciato un’intervista a TMW in cui ha commentato, tra le altre cose, la stagione del Palermo. Canovi ha analizzato una situazione che si trascina da tempo per il club rosanero, sottolineando come una piazza con una storia e una passione così profonde meriti un epilogo diverso.

“Il Palermo ormai da anni vive questa situazione. Per la storia e la passione della piazza, meriterebbe una Serie A di alto livello. Di certo, non si potrà parlare di successo se la promozione non arriverà”, ha dichiarato Canovi.

Nel frattempo, i rosa hanno mancato ancora una volta l’appuntamento con la terza vittoria consecutiva, pareggiando contro il Bari e frenando così l’entusiasmo dei tifosi in vista del rush finale. Tuttavia la 33esima giornata ha visto numerosi pareggi tra le squadre in zona playoff: il Palermo resta al settimo posto, con tre lunghezze di distanza dal sesto occupato dal Catanzaro. Posizione, quest’ultima, che garantirebbe ai rosanero il vantaggio del fattore campo nel primo turno della fase finale.





IL PALERMO E I PLAYOFF