GdS – “Palermo, il carattere che non c’è e il nuovo integralismo di Dionisi”

“Una squadra che prende sempre gol nel finale e che non sfrutta la scia di un successo pesantissimo come quello della settimana precedente, vuol dire che ha dei difetti caratteriali seri a cui purtroppo non ci sono mai stati rimedi“. Scrive così Luigi Butera, che sulle pagine del Giornale di Sicilia analizza la sconfitta del Palermo a Bari.

Se nemmeno giocatori come Audero, Magnani e Pohjanpalo (gli ultimi arrivati) sono riusciti a colmare questa lacuna, significa che la malattia è endemica e che non ci sono rimedi per debellarla. Almeno fino a giugno, quando finirà il campionato, e allora si potrà agire con le terapia giuste, ovvero facendo quasi tabula rasa.

C’è poi anche la questione Dionisi. Dall’integralismo del 4-3-3 di inizio stagione è passato a quello attuale del 3-4-2-1. Un modulo che a Bari poteva essere rivisto proprio per le assenze che c’erano. Il Palermo ha giocato per sei mesi a 4 dietro, di sicuro non avrà dimenticato come si fa. Al “San Nicola” poteva essere una soluzione.





