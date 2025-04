Palermo senz’anima, i soldi non bastano: nessuno soffre e si indigna (a parte i tifosi)

La nefasta partita del “San Nicola” costituisce il paradigma di una stagione nata male e che mi auguro si concluda, non avendo la presunzione di ambire a una promozione che non meritiamo, con un repulisti generale. In campo e fuori. La stagione dei gollonzi regalati agli avversari (spesso in avvio di partita) inaugurata dal tragicomico autogol di Nedelcearu a Pisa nella seconda giornata. La stagione dei torti arbitrali, resi ancor più gravi dal mancato ricorso alla tecnologia, inaugurata dalla mancata concessione di un rigore indiscutibile dopo il pugno del portiere del Cittadella sul volto di Nedelcearu.

Ma anche e soprattutto la stagione delle beffe finali inaugurata alla prima giornata a Brescia con il gol di Adorni al 90′ e proseguita con il gol di Caldara a Modena all’85′, con quelli del Cittadella del recidivo Pandolfi in casa al 90′ e di Masciangelo in trasferta al 91′, con quello di Pompetti del Catanzaro all’82′, con i due subiti a Spezia nel recupero, con quelli della Cremonese (Valoti all’86′ e Collocolo al 95′) e con quelli, ininfluenti per la classifica, di Amatucci della Salernitana al 91′ e di Obiang del Sassuolo all’84′.

Facendo i conti, nei 10 minuti finali più recupero, il Palermo ha subito ben 12 dei 37 gol al passivo (32%) con un saldo negativo di 11 punti. Di contro, nello stesso intervallo temporale, il Palermo ha segnato solo 3 dei 44 gol fatti (7%) con soli 3 punti guadagnati: quello contro il Cosenza in casa (gol di Di Mariano all’80′) e i due della vittoria interna contro il Brescia (rigore di Pohjanpalo all’86′).





Questa deleteria combinazione di graziose regalie dei nostri giocatori, di inaccettabili errori arbitrali e di cocenti beffe finali ha più volte attentato al fegato e alle coronarie di chiunque nutra amore, e non solo interesse, per il Palermo. E qui vengo al punto. Abituati per tanti anni a un presidente il cui appellativo ricorrente era “vulcanico”, noi tifosi rosanero ci chiediamo sempre più spesso se in Viale del Fante, a Torretta, oltremanica o in capo al mondo ci sia qualcuno capace di soffrire e di indignarsi per tutto questo.

C’è qualcuno che sia capace di alzare la voce nelle “sedi competenti” perché il Var non può non segnalare all’arbitro ciò che tutti gli altri spettatori hanno visto e rivisto in Tv? C’è qualcuno che chieda ai responsabili se il calo di rendimento nei minuti finali testimoniato dalle cifre sia dovuto a problemi di preparazione, alla discutibile gestione dei cambi, o a cali di tensione incompatibili con i titoli, l’esperienza e gli stipendi dei nostri giocatori raffrontati a quelli dell’assoluta maggioranza degli avversari?

C’è qualcuno che si chieda come sia possibile pagare, a sentire le cifre che circolano sulla stampa, un Le Douaron più o meno quanto un Pohjanpalo e un Appuah più o meno quanto tre Magnani, offrire contratti triennali a veterani arrugginiti come Insigne, Verre e Di Mariano o ipotizzare un girone di ritorno con quattro difensori centrali per tre posti in formazione iniziale? C’è qualcuno, oltre noi tifosi, che si faccia il sangue amaro di fronte alla sommatoria di queste evidenze?

La storia dei calcio dimostra che i soldi sono condizione necessaria, ma non sufficiente, per ottenere risultati; oltre a quelli, ci vuole passione, credibilità, competenza, vicinanza reciproca, spirito di gruppo. Quello spirito che ho riconosciuto sabato a Marassi nella vittoria che la pericolante Sampdoria, ringalluzzita dalle cure dei tanti cuori blucerchiati accorsi al suo capezzale, ha ottenuto contro l’ostico Cittadella. Quello spirito indomito e guerriero che mise le ali al Palermo ai tempi della trionfale cavalcata dei ragazzi di Baldini. Quello spirito che in questi ultimi anni “delle vacche grasse” è mancato e che purtroppo, come il famoso amalgama del nostro “nemico amatissimo” presidente Massimino, scarso di grammatica ma ricco di cuore, non si può comprare al mercato.

LEGGI ANCHE

PALERMO, NON CAMBI MAI