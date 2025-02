Caos Brescia, rottura tra Cellino e un dirigente: c’è un nuovo direttore generale

Giorni turbolenti in casa Brescia. Il patron Cellino sta ‘rimodellando’ il Consiglio d’Amministrazione: è rottura con l’ormai ex direttore generale, Luca Micheli. È stato scelto un nuovo profilo per la gestione del club.

La rottura tra il presidente Cellino e il dirigente Micheli è ormai totale. Martedì 25 febbraio si è tenuto il Consiglio d’amministrazione, l’ex direttore si sarebbe collegato da remoto ma, secondo quanto riporta il Giornale di Brescia, gli sarebbe stato impedito di ‘entrare’ nella riunione: non sono esclusi strascichi, anche legali, tra lui e Cellino.

Uno dei motivi del risentimento del presidente del Brescia potrebbe essere il ruolo attribuito a Micheli dal gruppo messicano Helù. Nell’ipotesi di una possibile acquisizione del club, Helù lo avrebbe indicato come figura di garanzia, destinata a rimanere in carica in caso di successo dell’operazione.





Il Brescia ha quindi ufficializzato il nuovo direttore generale. Si tratta di Andrea Mastropasqua, 33 anni, già segretario del club dal 2020 ed ex calciatore delle Rondinelle. Intanto, la squadra sta preparando la difficile trasferta col Palermo in una situazione non certo serena.

LEGGI ANCHE

PALERMO, TRE GOL IN TRASFERTA E PORTA INVIOLATA