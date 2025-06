Caos Salernitana, le polemiche non si placano. “Il campionato é stato falsato” ​​

L’avventura della Salernitana in Serie B si è conclusa nel peggiore dei modi: retrocessione e partita sospesa a causa delle intemperanze dei tifosi, esplose dopo la controversa questione legata ai playout. A scatenare la rabbia della tifoseria è stata la riammissione della Sampdoria – inizialmente penalizzata per irregolarità – che ha poi conquistato la salvezza proprio a discapito dei granata.

Pochi minuti dopo la sconfitta a tavolino contro i blucerchiati, il presidente Iervolino ha annunciato gli esoneri dell’allenatore Marino e del direttore sportivo Valentini, ritenuti i principali responsabili del crollo finale. Una mossa che segna l’inizio di una vera e propria rivoluzione all’interno del club, a partire dai vertici dirigenziali, in vista della prossima stagione.

Al termine della gara contro la Sampdoria, è intervenuto anche l’amministratore delegato Maurizio Milan, che ha espresso dure critiche nei confronti della direzione arbitrale e ha parlato apertamente di campionato falsato. “Ci hanno fatto molto innervosire con il gol annullato, il rigore non concesso, situazioni troppo evidenti per essere ignorate“, ha dichiarato.





“Risponderemo con i fatti, questo è certo – continua -. Non ci tireremo indietro: restiamo a Salerno per costruire un nuovo progetto in Serie C, con l’obiettivo di rilanciare il club. Condanniamo ogni forma di violenza, ma dal 13 maggio in poi questo campionato è stato falsato”.

