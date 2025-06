Calciomercato Palermo, ufficiale la cessione di Aurelio allo Spezia ​​

Il Palermo ha ufficializzato la sua seconda operazione in uscita in questa fase iniziale di mercato. Dopo la partenza di Simon Graves, passato al PEC Zwolle, anche Giuseppe Aurelio lascia i rosanero: lo Spezia ha infatti deciso di esercitare il diritto di riscatto per l’esterno sinistro, protagonista nell’ultima stagione in prestito in Liguria.

L’accordo tra i due club si è chiuso su una cifra vicina ai 400mila euro, con il club bianconero che ha scelto di puntare sul classe 2000 anche per il futuro. Per Aurelio è pronto un contratto triennale. L’ufficialità dell’operazione è arrivata attraverso il comunicato pubblicato dal Palermo. Intanto, la società lavora anche ai primi movimenti in entrata, con Elia e Palumbo vicini.

Aurelio ha vissuto una stagione di grande continuità con la maglia dello Spezia, totalizzando 29 presenze tra campionato e playoff, condite da 4 reti. Prestazioni solide e affidabili che hanno convinto il club ligure a confermarlo in vista della prossima stagione, dopo un’annata in cui la squadra ha sfiorato la promozione in Serie A e lui si è spesso distinto per rendimento e personalità.





La nota del Palermo

Il Palermo FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo Giuseppe Aurelio allo Spezia Calcio, che ha esercitato il diritto di opzione.

A Giuseppe i migliori auguri per il prosieguo della carriera sportiva da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.