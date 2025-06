Benfica - Bayern Monaco, c’è la diretta in chiaro: dove vederla in tv e streaming, canale, orario / Mondiale per club ​​

Il Benfica affronta il Bayern Monaco per la terza giornata del girone C del Mondiale per Club. I portoghesi vengono da un pareggio contro il Boca e una vittoria contro gli australiani dell’Auckland City, e cerca i tre punti per passare alla fase ad eliminazione diretta. I bavaresi, dal canto loro, sono in uno stato di forma eccellente: hanno demolito l’Auckland City per 10 – 0 e battuto il Boca Juniors 2 – 1, assicurandosi già l’accesso agli ottavi.

🕘 Orario della partita Benfica – Bayern Monaco

L’appuntamento è fissato per lunedì 23 giugno alle ore 21.00, allo stadio “Bank of America Stadium” di Charlotte.

📺 Dove vedere Benfica – Bayern Monaco in diretta tv

Tutte le partite del Mondiale per Club saranno trasmesso in chiaro su Dazn. Per chi non è già abbonato a Dazn, basterà andare su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome. Inoltre, la partita sarà disponibile anche su Mediaset, che ha acquisito i diritti di alcune partite.





Dazn

Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre)

💻 Benfica – Bayern Monaco in streaming: dove guardarla online

Per chi preferisce lo streaming, la partita sarà visibile su diverse piattaforme:

Dazn

Mediaset Play

Tutte le piattaforme offrono applicazioni dedicate per smartphone, tablet e PC, così da poter seguire la gara ovunque ci si trovi.