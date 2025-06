Sonego – Marozsan in tv e streaming: orario, dove vederla in chiaro, canale / ATP Eastbourne ​​

Si gioca il primo turno del torneo di Eastbourne (Regno Unito): Lorenzo Sonego affronta Fabian Marozsan. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming? A che orario comincia?

DOVE VEDERE SONEGO – MAROZSAN IN TV E STREAMING? INFO, CANALE, ORARIO, DIRETTA IN CHIARO – ATP 250 EASTBOURNE

L’inizio dell’incontro tra Sonego e Marozsan è previsto non prima delle ore 16.30 di lunedì 23 giugno. La partita si potrà seguire su Sky Sport Uno (canale 201). Si potrà vedere la partita anche in streaming per gli abbonati Sky, che potranno usufruire del servizio tramite la app Sky Go. La diretta streaming è disponibile anche su Now (vedi QUI).