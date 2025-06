Palermo, ritiro a Saint Vincent e Châtillon: ufficializzate le date di inizio e fine

Il Palermo ha scelto la Valle d’Aosta per il ritiro precampionato: la squadra rosanero sarà di scena tra Châtillon e Saint-Vincent, soggiornando nello storico e lussuoso Grand Hôtel Billia e allenandosi allo stadio comunale “E. Brunod”. Il club subentra così al Cagliari, che per due anni ha utilizzato la stessa sede per la preparazione estiva.

Châtillon, situata a 549 metri di altitudine, è un comune dal profilo naturalistico suggestivo, con un territorio che si sviluppa su entrambi i versanti della valle, attraversato dalla Dora Baltea. A pochi chilometri si trova Saint-Vincent, località dal forte richiamo turistico, nota come “la Riviera delle Alpi”. Oltre alla sua vocazione all’ospitalità, la cittadina ospita il celebre Casino de la Vallée, uno dei quattro casinò storici d’Italia, simbolo di eleganza e mondanità.

Gli allenamenti si svolgeranno allo stadio “Brunod”, in Strada Italo Mus n. 20, una struttura moderna e funzionale situata a poche centinaia di metri dal centro di Châtillon. La sua posizione strategica, vicina alla strada statale, garantisce facilità di spostamento tra campo e albergo, ottimizzando la logistica della squadra.





L’impianto dispone di quattro spogliatoi, un magazzino tecnico, un bar e tribune con una capienza di circa 3.500 spettatori. Negli anni, il Brunod è stato scelto da numerosi club professionistici, sia italiani che stranieri, per i propri ritiri estivi. La struttura è infatti perfettamente attrezzata per ospitare sedute di allenamento, amichevoli pre-campionato e accogliere tifosi e operatori del settore, rappresentando un contesto ideale per prepararsi alla nuova stagione.

IL COMUNICATO

Il prossimo ritiro estivo del Palermo si svolgerà in Valle d’Aosta a partire dal 13 luglio e fino al 1° agosto. La sede scelta coinvolge le località di Saint Vincent e Châtillon, dove la squadra soggiornerà ed effettuerà la preparazione pre campionato.

I rosanero si alleneranno presso lo Stadio “E. Brunod” di Châtillon, struttura sportiva storica e immersa nel verde a oltre 500m sul livello del mare. Una meta privilegiata e già sede di molti ritiri estivi di club professionistici.

Storia millenaria, patrimonio culturale e tradizioni radicate nel territorio si fondono con la tranquillità dell’ambiente montano, creando un’atmosfera ideale per il lavoro quotidiano della squadra. La struttura sportiva, sia per gli allenamenti sia per le amichevoli che si disputeranno nel periodo (e che saranno comunicate prossimamente) è aperta a Media e tifosi, che potranno vivere da vicino il percorso di preparazione dei rosanero, immersi in un contesto che unisce funzionalità, accoglienza e bellezze naturali.