Stroppa al Venezia: "Non è facile prendere squadre che retrocedono. Inzaghi al Palermo..." ​​

Giovanni Stroppa, ex allenatore di Cremonese e Monza tra le altre, è stato ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, e nel corso dell’intervista, il tecnico ha affrontato diversi temi, tra cui l’approdo di Filippo Inzaghi sulla panchina del Palermo. Inoltre ha parlato del proprio futuro, confermando indirettamente le voci che lo vedono ormai vicino alla guida del Venezia, lasciando intendere che sarà proprio lui il nuovo allenatore del club lagunare.

“Teniamo tutti a fare la Serie A, mi sarebbe piaciuto rimanere e giocarmi le mie carte nella massima serie. Non è stato possibile. Credo che Pippo abbia scelto di andare a Palermo e provare un’altra esperienza“, dice.

Poi sul futuro si esprime così: “A Venezia ritrovo Filippo Antonelli Agomeri, il direttore generale con cui ho lavorato anche a Monza, vincendo insieme un campionato. Ci lega grande stima. Non è facile prendere squadre che retrocedono. C’è un aspetto mentale da ricostruire. La squadra è competitiva, spero che le cose vadano per il meglio. Giocheremo per vincere”.





