Bari, Luigi De Laurentiis: "Voglio cedere il club in Serie A, ma a una proprietà solida" ​​

Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sul futuro della società biancorossa, parlando di mercato e del nuovo allenatore Fabio Caserta. La prossima stagione sarà cruciale per il Bari, che – dopo il nono posto conquistato nell’ultimo campionato e la mancata qualificazione ai playoff – punta a migliorare la classifica e a inseguire obiettivi più ambiziosi.

“Voglio lasciare questa squadra in serie A, facendo in modo che ci resti. Non sono un pazzo e non lascerei il Bari a chiunque. “Voglio consegnare questa squadra a una proprietà solida. E non è detto che questo non avvenga prima del 2028. Occorre costruire una rosa importante e far entrare soci affidabili in società, siamo aperti ad eventuali acquirenti, si vince anche con i prestiti, non conta la formula ma l’atteggiamento dei calciatori che dovrebbero interpretare ogni gara come se fosse una finale”, dichiara.

Poi commenta la scelta di Caserta come nuovo allenatore: “Fabio ha sposato il progetto Bari con tanta motivazione. Salirà di categoria e spero possa levarsi tante soddisfazioni a Bari. Vorrei in rosa calciatori che desiderino venire qui con tutto loro stessi”.





