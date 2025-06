Bandecchi lancia l'allarme: "La Ternana rischia il fallimento" ​​

Stefano Bandecchi, sindaco di Terni ed ex proprietario della Ternana, è tornato a parlare del club rossoverde a margine della seduta del Consiglio provinciale di lunedì, e nel suo intervento ha lanciato un allarme preoccupante: secondo Bandecchi, la società calcistica rischia il fallimento.

“La Ternana Calcio rischia il fallimento, è un problema grave che richiede una soluzione urgente. Serve coesione per evitare conseguenze pesanti, come la retrocessione in una categoria inferiore”.

“Il presidente D’Alessandro intende cedere la società, ho avuto un colloquio con lui, ma le sue intenzioni potrebbero cambiare. Stiamo lavorando a una soluzione ma le scadenze incombono”.





