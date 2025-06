Calciomercato Serie A, Napoli - Bologna asse caldo, Bonny si avvicina all'Inter. Theo verso l'Arabia ​​

Il calciomercato di Serie A entra nel vivo con l’apertura ufficiale fissata per il 1 luglio, ma molte società si stanno già muovendo con largo anticipo per pianificare al meglio la prossima stagione.

Tra le più attive c’è il Napoli, Campione d’Italia, che ha già messo un colpo importante: l’arrivo di Kevin De Bruyne a parametro zero. Ora gli azzurri puntano a rafforzare la rosa, e in particolare guardano in casa Bologna per due rinforzi: Sam Beukema per il reparto difensivo e Dan Ndoye come esterno.

Le trattative con il Bologna sono ben avviate. Per Ndoye, che ha già trovato un’intesa con il Napoli, la distanza tra domanda e offerta è di circa 10 milioni di euro. Per Beukema, invece, la forbice è ancora più stretta: solo 5 milioni separano le due società. In casa Napoli filtra ottimismo per la chiusura di entrambe le operazioni nei prossimi giorni.





Anche il Milan è al lavoro sul mercato, soprattutto in uscita, per rilanciare la squadra dopo una stagione deludente. In primo piano c’è il possibile addio di Theo Hernandez, destinato all’Al-Hilal di Simone Inzaghi. Il terzino francese era stato vicino all’Atlético Madrid, ma la trattativa è saltata. Ora la proposta del club saudita, pari a 30 milioni di euro, è ritenuta congrua dalla dirigenza rossonera, in particolare da Igli Tare, che lavora in sinergia con Massimiliano Allegri per far ripartire la squadra rossonera.

Infine, si muove anche l’Inter di Cristian Chivu, che sta cercando un nuovo attaccante dopo gli addii di Correa al Botafogo e del mancato rinnovo con Marko Arnautović. Mentre Lautaro Martinez e Marcus Thuram restano le colonne dell’attacco, l’Inter ha avviato i contatti con il Parma per Ange-Yoan Bonny, attaccante francese seguito anche dal Napoli. I nerazzurri sono in vantaggio e si avvicinano all’accordo finale: nelle prossime settimane è previsto un incontro tra le due dirigenze per definire i dettagli economici del trasferimento.

