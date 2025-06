Calciomercato Catania: priorità al rinnovo di Inglese, Cianci saluta ​​

Settimana intensa anche sul fronte mercato per il Catania. Con la definizione del nuovo assetto societario – che verrà presentato ufficialmente mercoledì 25 giugno in conferenza stampa – si cominciano a delineare le prime strategie: dalla riduzione dell’ampia rosa, alla conferma dei giocatori più importanti, fino ai primi rinforzi.

Tra le priorità del nuovo direttore sportivo Ivano Pastore – subentrato dopo la rescissione con Faggiano – c’è il rinnovo di Roberto Inglese. L’attaccante ex Parma, autore di 12 reti nella scorsa stagione alle pendici dell’Etna, si è rivelato un elemento di categoria superiore. La dirigenza rossazzurra punta forte su di lui per costruire una squadra ambiziosa, pronta a competere ai vertici del girone C, che si preannuncia particolarmente impegnativo.

I primi colloqui tra il nuovo DS e il centravanti sono già avvenuti, e la sensazione è che nei prossimi giorni si possa arrivare a un’intesa per il prolungamento del contratto in scadenza a fine giugno. Sempre per il reparto offensivo è ufficiale il saluto di Pietro Cianci, riscattato dalla Ternana al termine di una brillante stagione nella quale ha messo a segno 13 gol.





Durante il ritiro di Assisi, in programma dal 14 luglio, saranno inoltre valutati Castellini e Cicerelli, entrambi di rientro dai prestiti rispettivamente a Pisa e Ternana. L’obiettivo della società è chiaro: allestire una rosa il più possibile competitiva per migliorare il quinto posto dello scorso campionato.