Calciomercato Trapani: per l'attacco si punta a Ferrari, piace Celeghin ​​

“Dopo la prima fase di ritiro a Troina, in cui ci sarà da scogliere il nodo della scrematura dei circa 35 giocatori della rosa, si passerà a rinforzare l’organico con il Trapani alla ricerca di almeno 4 pedine, uno per reparto“, si legge sulle colonne del Giornale di Sicilia. A cominciare dalla punta titolare che possa prendere il posto di Lescano nel cuore dei tifosi. In questo ruolo il nome nuovo è quello di Franco Ferrari, l’attaccante argentino classe 1995, in scadenza di contratto con il Vicenza.

Ferrari è reduce da una stagione complicata per via del grave infortunio ai legamenti del crociato subito a giugno 2024 nei playoff: il finale di stagione dopo il rientro è stato però positivo con 20 presenze e 6 gol tra campionato e playoff fino alle semifinali contro la Ternana.

Un nome che a Trapani evoca ricordi piacevoli con l’attaccante sudamericano uomo simbolo del Piacenza che nella stagione 2018-2019 contese la promozione in B alla squadra granata fino alla finale playoff vinta al Provinciale dal Trapani per 2-0 proprio contro il Piacenza.





C’è anche un altro nome sotto osservazione dall’entourage granata che potrebbe essere il primo rinforzo stagionale: si tratta di Enrico Celeghin, centrocampista classe 1999 attualmente in forza al Giugliano dove ha raccolto 31 presenze nella passata stagione: potrebbe rappresentare quella pedina di qualità per il centrocampo di cui il Trapani è alla ricerca.

