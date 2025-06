Perinetti: "Ho sentito Inzaghi, guiderà un Palermo ambiziosissimo" ​​

Giorgio Perinetti, nuovo direttore generale dell’Athletic Palermo, è stato intervistato dal Gazzettino di Venezia e ha parlato di Filippo Inzaghi, nuovo allenatore dei rosanero e vecchia conoscenza del dirigente: i due hanno condiviso l’esperienza proprio al Venezia.

“Ovviamente ci siamo sentiti – afferma Perinetti – . Scherzandoci su, gli ho ricordato che pure stavolta, come a Venezia, sono arrivato prima di lui. In partenza Inzaghi guiderà una squadra ambiziosissima, la Serie A sarà l’obiettivo ma il campionato cadetto è da anni imprevedibile”.

Sul nuovo incarico, dice: “Non ho mai nascosto di considerare Palermo casa mia, si tratta del mio quarto ritorno lavorativo. Ho accettato con entusiasmo l’avventura dell’Athletic. Ovviamente non c’è e non potrebbe esserci alcun antagonismo o competizione col “Football Club”, semmai supporto e conforto“.





LEGGI ANCHE

CALCIOMERCATO PALERMO, ELIA E PALUMBO SI AVVICINANO