"Portierone", "clamoroso": Desplanches impressiona i maggiori quotidiani sportivi ​​

La straordinaria prestazione di Sebastiano Desplanches contro la Germania ha conquistato i principali quotidiani sportivi italiani. Dalla Gazzetta a Tuttosport, i giudizi sono stati unanimi nel sottolineare l’impatto determinante del portiere del Palermo, protagonista di interventi decisivi che hanno tenuto in vita l’Italia Under 21 nei quarti di finale dell’Europeo.

La Gazzetta gli assegna un 7 pieno, accompagnato da un commento eloquente: “Un portierone: su Reitz nei supplementari fa un miracolo”. Stesso voto anche sulle pagine del Corriere dello Sport, che evidenzia il ruolo fondamentale di Desplanches nel respingere l’assalto tedesco, soprattutto quando l’Italia si è ritrovata in inferiorità numerica, in 9 contro 11.

Tuttosport va oltre, premiando il giovane rosanero con un 7.5 e parole che non lasciano dubbi: “Clamoroso nel faccia a faccia e tra i pali, sicuro in impostazione, trafitto solo da incertezze altrui”. Non solo parate spettacolari, dunque, ma anche una grande personalità nella gestione del gioco.





Desplanches ha convinto tutti, e non soltanto contro la Germania: era stato già decisivo nei match precedenti contro Romania e Slovacchia. Il portiere del Palermo si è affermato come una delle certezze più luminose di questa Under 21, ora però c’è da definire il suo futuro.

LEGGI ANCHE

CALCIOMERCATO PALERMO, ELIA E PALUMBO SI AVVICINANO