Castori: "Il Palermo è la squadra più forte, ma noi abbiamo la mentalità giusta" ​​

Fabrizio Castori, allenatore del Südtirol, è intervenuto in conferenza stampa nell’antivigilia della gara contro il Palermo, valida per la 3a giornata di Serie B. Il tecnico ha parlato delle difficoltà della sfida.

“Abbiamo approfittato di questa sosta per incrementare il nostro bagaglio di lavoro fisico, tecnico e tattico. Arriviamo alla gara col Palermo con la mentalità giusta. Siamo pronti a sfidare questa squadra, che è la più forte del campionato“, afferma.

“Due partite sono poche per giudicare. Il Palermo merita il nostro rispetto e considerazione, ne conosciamo il valore, però noi abbiamo la nostra identità. Sappiamo che dobbiamo essere molto concentrati e bravi per mettere in campo la nostra idea di gioco”, continua Castori.





Castori fa un punto sugli indisponibili: “Veseli e Coulibaly saranno sicuramente assenti. Casiraghi e Merkaj sono stati recuperati, dobbiamo valutarne l’utilizzo o meno”.

