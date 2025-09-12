Serie C Girone C, 4a giornata: il Siracusa ospita il Benevento
Tanti gol negli anticipi della quarta giornata del Girone C di Serie C: Potenza e Crotone pareggiano in un match pirotecnico. Un punto a testa anche per Foggia e Latina. Successo, invece, per il Monopoli che batte il Cerignola.
Il Catania va a caccia della quarta vittoria su quattro. Gli uomini di Toscano giocano domenica sul campo del Cosenza. Il Trapani punta ad azzerare la penalizzazione nella sfida interna contro la Casertana, mentre il Siracusa – che ancora cerca il primo punto – ospita il forte Benevento.
I RISULTATI
Foggia – Latina: FINALE 1 – 1 Marcatori: 38’ p.t D’Amico (F), 40’ p.t Parigi (L)
Monopoli – Cerignola: FINALE 2 – 0 Marcatori: 17’ p.t. autogol Visentin (M), 18’ p.t Fall (M), 31’ p.t. espulso Cretella (C), 38’ p.t espulso Cocorocchio (C)
Potenza – Crotone: FINALE 3 – 3 Marcatori: 21’ p.t. Gomez (C), 29’ p.t. Zunno (C), 40’ p.t. D’Auria (P), 1’ s.t. Gomez (C), 9’ p.t. D’Auria (P), 27’ s.t. Novella (P)
Sabato 13 settembre
Picerno – Casarano: ore 17.30
Siracusa – Benevento: ore 17.30
Domenica 14 settembre
Atalanta U23 – Altamura: ore 15
Cosenza – Catania: ore 15
Trapani – Casertana: ore 17.30
Salernitana – Sorrento: ore 20.30
Lunedì 15 settembre
Cavese – Giugliano: ore 20.30