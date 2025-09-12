Serie C Girone C, 4a giornata: il Siracusa ospita il Benevento ​​

Serie C Girone C, 4a giornata: il Siracusa ospita il Benevento

Redazione 12/09/2025 11:11

Tanti gol negli anticipi della quarta giornata del Girone C di Serie C: Potenza e Crotone pareggiano in un match pirotecnico. Un punto a testa anche per Foggia e Latina. Successo, invece, per il Monopoli che batte il Cerignola.

Il Catania va a caccia della quarta vittoria su quattro. Gli uomini di Toscano giocano domenica sul campo del Cosenza. Il Trapani punta ad azzerare la penalizzazione nella sfida interna contro la Casertana, mentre il Siracusa – che ancora cerca il primo punto – ospita il forte Benevento.

I RISULTATI

Foggia – Latina: FINALE 1 – 1 Marcatori: 38’ p.t D’Amico (F), 40’ p.t Parigi (L)


Monopoli – Cerignola: FINALE 2 – 0 Marcatori: 17’ p.t. autogol Visentin (M), 18’ p.t Fall (M), 31’ p.t. espulso Cretella (C), 38’ p.t espulso Cocorocchio (C)

Potenza – Crotone: FINALE 3 – 3 Marcatori: 21’ p.t. Gomez (C), 29’ p.t. Zunno (C), 40’ p.t. D’Auria (P), 1’ s.t. Gomez (C), 9’ p.t. D’Auria (P), 27’ s.t. Novella (P)

Sabato 13 settembre 

Picerno – Casarano: ore 17.30

Siracusa – Benevento: ore 17.30

Domenica 14 settembre 

Atalanta U23 – Altamura: ore 15

Cosenza – Catania: ore 15

Trapani – Casertana: ore 17.30

Salernitana – Sorrento: ore 20.30

Lunedì 15 settembre

Cavese – Giugliano: ore 20.30

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *