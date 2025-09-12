​​

Serie B, 3a giornata: colpo dell’Avellino, battuto il Monza

Redazione 12/09/2025 11:05

Si torna in campo dopo la sosta. La 3a giornata di Serie B si apre con la sorprendente vittoria dell’Avellino sul Monza: i biancoverdi si impongono grazie a un’autorete di Azzi e il gol di Russo.

Sabato sono in programma gare interessanti come Modena – Bari e Sampdoria – Cesena. Il Palermo gioca domenica, sul campo del Südtirol.

I RISULTATI

Avellino – Monza: FINALE 2 – 1 Marcatori: 33’ p.t. autogol Azzi (A), 41′ s.t. Russo (A), 47′ s.t. Alvarez (M)


Sabato 13 settembre 

Juve Stabia – Reggiana: ore 15

Modena – Bari: ore 15

Padova – Frosinone: ore 15

Pescara – Venezia: ore 15

Catanzaro – Carrarese: ore 17.15

Sampdoria – Cesena: ore 19.30

Domenica 14 settembre

Entella – Mantova: ore 15

Südtirol – Palermo: ore 17.15

Empoli – Spezia: ore 19.30

LA CLASSIFICA

4 Cesena, Frosinone, Venezia, Palermo, Südtirol, Carrarese, Monza*, Modena, Avellino*
3 Reggiana, Empoli, Mantova
2 Entella, Juve Stabia, Catanzaro
1 Spezia, Padova, Bari
0 Sampdoria, Pescara

*una partita in più

