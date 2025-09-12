Serie B, 3a giornata: colpo dell’Avellino, battuto il Monza
Si torna in campo dopo la sosta. La 3a giornata di Serie B si apre con la sorprendente vittoria dell’Avellino sul Monza: i biancoverdi si impongono grazie a un’autorete di Azzi e il gol di Russo.
Sabato sono in programma gare interessanti come Modena – Bari e Sampdoria – Cesena. Il Palermo gioca domenica, sul campo del Südtirol.
I RISULTATI
Avellino – Monza: FINALE 2 – 1 Marcatori: 33’ p.t. autogol Azzi (A), 41′ s.t. Russo (A), 47′ s.t. Alvarez (M)
Sabato 13 settembre
Juve Stabia – Reggiana: ore 15
Modena – Bari: ore 15
Padova – Frosinone: ore 15
Pescara – Venezia: ore 15
Catanzaro – Carrarese: ore 17.15
Sampdoria – Cesena: ore 19.30
Domenica 14 settembre
Entella – Mantova: ore 15
Südtirol – Palermo: ore 17.15
Empoli – Spezia: ore 19.30
LA CLASSIFICA
4 Cesena, Frosinone, Venezia, Palermo, Südtirol, Carrarese, Monza*, Modena, Avellino*
3 Reggiana, Empoli, Mantova
2 Entella, Juve Stabia, Catanzaro
1 Spezia, Padova, Bari
0 Sampdoria, Pescara
*una partita in più