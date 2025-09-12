Tony D'Amico e il retroscena di mercato su Dawidowicz ​​

Tony D’Amico, attuale direttore sportivo dell’Atalanta, è stato intervistato per La Gazzetta e ha raccontato diversi aneddoti di mercato, tra i quali uno sul trasferimento di Dawidowicz dal Palermo al Verona.

“Io e Margiotta chiusi in una stanza di un hotel a Milano dalle 12 all’una di notte per strappare Dawidowicz al Palermo, vietando ai suoi agenti di usare i telefoni, senza mangiare. E preso il giocatore ripartiamo, ma buchiamo in tangenziale: bloccati fino alle quattro del mattino”, racconta.

Dawidowicz è attualmente svincolato e, secondo alcune indiscrezioni di mercato, era stato accostato al Palermo, alla ricerca di un difensore per completare il reparto. In realtà, però, non si è mai avviata alcuna trattativa.





