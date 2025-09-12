Bisoli: “Monza, Venezia e Palermo sono superiori alle altre”
Pierpaolo Bisoli, ex allenatore di Südtirol e Brescia tra le altre, è stato intervistato per TuttoB e ha parlato del campionato di Serie B, citando il Palermo tra le squadre favorite alla promozione.
“È troppo presto per fare previsioni, ma ritengo che ci siano tre squadre – Monza, Venezia e Palermo – superiori alle altre, disponendo di giocatori fuori categoria. Alle loro spalle si colloca, poi, un gruppone di formazioni che sostanzialmente si equivalgono”, afferma.
“Le squadre che ho citato hanno qualcosa in più – continua – . Come sempre, però, la Serie B riserverà delle sorprese, per cui aspettiamoci anche una outsider che darà filo da torcere alle tre grandi favorite. Il campionato, comunque, si deciderà ai primi di marzo. Per esperienza personale, allenando da tanti anni in B, posso dire che è fondamentale arrivare a quel punto della stagione forti di un gruppo importante”.
LEGGI ANCHE
SÜDTIROL – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI
2 thoughts on “Bisoli: “Monza, Venezia e Palermo sono superiori alle altre””
Il Monza è sorprendentemente riuscito a tenere quasi tutti i suoi migliori giocatori, e si ritrova con una rosa che con la B non c’entra niente, decisamente più forte di quella che aveva il Sassuolo l’anno scorso o il Genoa due anni fa… Pessina, Colpani, Dany Mota, Birindelli, Petagna, Caprari, Azzi, Izzo…inoltre hanno preso alcuni big di cadetteria come Ravanelli e Obiang.
L’unico dubbio è l’allenatore, Bianco: se riesce a fare rendere sta rosa per quanto – sulla carta – vale, il primo posto è blindato, sarà del Monza.
Dietro al Monza ci metto Venezia ed Empoli, in quest’ordine, che hanno rose più complete del Palermo. Il Venezia inoltre ha Stroppa, un allenatore specialista in promozioni come Inzaghi.
Al quarto/quinto posto per potenziale ci metto il Palermo, che ha diverse ottime individualità ma la cui rosa è striminzita e lacunosa.
Gli addetti ai lavori sembrano essere vittime di una allucinazione collettiva che li porta a sovrastimare il valore della rosa del Palermo. Ma al netto di eventuali correttivi a Gennaio, se Inzaghi con la rosa attuale porta il Palermo alla promozione diretta è un fenomeno.
Ma basta ahaha.. sei poco credibile.. sei lo stesso che l anno scorso dava per favorita la Sampdoria, attribuendole un suoer mercato.. grande ANALista…. xd