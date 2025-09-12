Bisoli: "Monza, Venezia e Palermo sono superiori alle altre" ​​

Pierpaolo Bisoli, ex allenatore di Südtirol e Brescia tra le altre, è stato intervistato per TuttoB e ha parlato del campionato di Serie B, citando il Palermo tra le squadre favorite alla promozione.

“È troppo presto per fare previsioni, ma ritengo che ci siano tre squadre – Monza, Venezia e Palermo – superiori alle altre, disponendo di giocatori fuori categoria. Alle loro spalle si colloca, poi, un gruppone di formazioni che sostanzialmente si equivalgono”, afferma.

“Le squadre che ho citato hanno qualcosa in più – continua – . Come sempre, però, la Serie B riserverà delle sorprese, per cui aspettiamoci anche una outsider che darà filo da torcere alle tre grandi favorite. Il campionato, comunque, si deciderà ai primi di marzo. Per esperienza personale, allenando da tanti anni in B, posso dire che è fondamentale arrivare a quel punto della stagione forti di un gruppo importante”.





