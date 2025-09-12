Palermo, invertito un vecchio trend: la sosta ora porta fortuna ​​

Nell’ultima stagione, 2024/25, nonostante numerose delusioni, le prestazioni del Palermo nelle gare successive alle pause rappresentano uno dei pochi aspetti positivi.

Sotto la guida di Dionisi, la squadra non ha mai subito sconfitte dopo una sosta, totalizzando quattro vittorie e due pareggi. I successi sono stati ottenuti contro Juve Stabia a settembre (1-3), Modena a gennaio (2-0), Salernitana a marzo (1-2) e Catanzaro ad aprile (1-3). Lo scrive il Giornale di Sicilia.

Le partite contro le squadre campane si sono disputate dopo una pausa per gli impegni delle Nazionali; quella contro il Modena è avvenuta dopo Capodanno, mentre l’incontro con il Catanzaro dopo che la 34ª giornata era stata rinviata in seguito alla scomparsa di Papa Francesco.





I due pareggi, entrambi maturati dopo una pausa per le Nazionali, hanno avuto il sapore di mezze sconfitte: il primo a Modena in ottobre (2-2), in una partita in cui i rosa avevano raggiunto un vantaggio di due gol; il secondo a novembre (1-1) contro la Sampdoria, che si è presentata al Barbera con otto titolari assenti per infortunio e ha esercitato pressione costante dall’inizio alla fine senza però riuscire a superare lo 0-0.

Nei due anni precedenti, invece, il rendimento post-sosta era stato decisamente più problematico: l’unica vittoria del Palermo risale infatti a settembre 2023 contro l’Ascoli (0-1).