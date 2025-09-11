Parmonval, 27 anni di passione: presentata la squadra. Partnership con l’Athletic Palermo ​​

È stata presentata alle Terrazze del Charleston la nuova stagione della Parmonval, che anche quest’anno disputerà il campionato di Eccellenza. La squadra che rappresenta il territorio di Partanna, Mondello e Valdesi, porta avanti ormai da 27 anni “passione, sacrificio e orgoglio nel calcio dilettantistico siciliano”, come ha ribadito sul palco il presidente della società, Aristide Tamajo.

È stata ufficializzata la rosa della squadra, che sarà guidata dal tecnico Marco Vittorietti, lo scorso anno a Castelbuono. In squadra i portieri Tarantino e Minini; i difensori La Rizza, Torres, Piscopo, Tamajo, Follari, Groppuso, Tartamella e Sorrentino; i centrocampisti Bonello, Ribaudo, Russo, Rappa, Mangiacavallo e Buscetta; gli esterni Gonzalez, Caronia, Contessi e Messina; gli attaccanti Zerbo, Di Giovanni, Caminita, Vetrano e Perez. Il preparatore atletico sarà Alessandro Alioto, il preparatore dei portieri Francesco Cantafia. Lo sponsor sulle maglie sarà anche “La Braciera” di Antonio Cottone.

Anche per la prossima stagione l’obiettivo della società sarà quello di mantenere la categoria con una salvezza tranquilla e di valorizzare i migliori giovani in organico. È stato anche ufficializzato un accordo di partnership con l’Athletic Palermo, la seconda squadra di Palermo, appena promossa in Serie D. Alla presentazione erano presenti il presidente dell’Athletic, Gaetano Conte, e il direttore generale, Giorgio Perinetti.





Nel corso della presentazione sono state ricordate le figure di quattro storici dirigenti della Parmonval, scomparsi negli ultimi anni: Benedetto Abisso, Benedetto Schiera, Spanu Vitale e Michele Lo Monaco.

