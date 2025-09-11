Primavera, il Palermo esordisce a Crotone: la partita chiuderà la prima giornata

Al via il campionato di Primavera 2: nel weekend di sabato 13 settembre inizierà la competizione che vedrà protagonista tra le altre anche il Palermo, che per l’occasione giocherà la sua partita fuori casa.

I rosa giocheranno in casa del Crotone e chiuderanno la prima giornata del girone B: Crotone – Palermo sarà infatti l’unica partita in programma domenica 14 settembre, l’orario scelto è quello delle 11.

Il programma

CROTONE – PALERMO 14/09/2025 11.00 C.S. Settore B – Crotone



