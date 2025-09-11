Biglietti Palermo - Bari: info, prezzi e date della vendita ​​

Biglietti Palermo – Bari: info, prezzi e date della vendita

Redazione 11/09/2025 14:04

Alle ore 16.00 di giovedì 11 settembre inizierà la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo – Bari, valevole per la 4a giornata di Serie B e in programma venerdì 19 settembre alle ore 21.00, allo stadio “Renzo Barbera”.

Sarà possibile acquistare il proprio tagliando fino ad esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

DETTAGLIO PREZZI BIGLIETTI

   SettoreInteroDonne/Over 65*Under 16**Under 14*** PROMO UNIPA****
Centralissima103 €82 €82 €
Tribuna Centrale73 €57 €57 €
Tribuna Laterale48 €40 €40 €
Gradinata Inferiore34 €30 €30 €25 €
Gradinata Superiore28 €23 €23 €14 €21 €
Curve22 €18 €18 €16 €

“–” Riduzione non disponibile 


* riservato ad utenti che abbiano compiuto 65 anni alla data dell’acquisto
** utenti che non abbiano compiuto 16 anni alla data dell’acquisto
*** utenti che non abbiano compiuto 14 anni alla data dell’acquisto – acquistabile solo contestualmente ad un biglietto a tariffa intero
**** solo per i possessori di UNIPA card o cedolino UNIPA che acquisteranno a titolo personale presso l’Info Point dello stadio Renzo Barbera (VEN 12/09 -LUN 15/09 10.00-13.00 / 15.00-17.00)

ROSANERO EXPERIENCE

Tornano al Barbera anche le esclusive VIP Experience e Family Experience: vivi il match day da protagonista, dentro e fuori dal campo.

CLICCA QUI PER TUTTE LE INFO

OMAGGI UNDER 14

I titoli omaggio riservati agli Under 14 per la Gradinata Superiore Laterale potranno essere riscattati, fino a esaurimento dei posti disponibili, martedì 16 e mercoledì 17 settembre presso l’Info Point dello stadio Renzo Barbera (ore 10.00-13.00 / 15.00-17.00).

CLICCA QUI PER TUTTE LE INFO

INFO OSPITI

In attesa di indicazioni da parte delle Autorità di P.S.

PROCEDURA CAMBIO UTILIZZATORE ABBONAMENTI E BIGLIETTI

  • Intero: cedibile a tutti;
  • Ridotto donna: cedibile solo a donna;
  • Ridotto over 65: cedibile solo ad utenti over 65;
  • Ridotto under 16: non cedibile;
  • Ridotto under 14: non cedibile;
  • Promo università: non cedibile.

Per accedere all’impianto nel giorno gara sarà necessario:

  • essere muniti di documento d’identità in originale e in corso di validità;
  • presentare documento digitale di biglietto acquistato online (anche via smartphone) o biglietto tradizionale acquistato presso i punti vendita;
  • essere muniti di fidelity card in originale + ricevuta segnaposto, per abbonamenti / biglietti caricati sulla SIAMOAQUILE CARD.

Si raccomanda di arrivare allo stadio con largo anticipo per agevolare le procedure d’ingresso.

