Castori: "Meritavamo il pareggio. I miei ragazzi hanno dato tutto" ​​

Parla Fabrizio Castori. Il tecnico del Südtirol è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara persa in casa contro il Palermo per 0-2, analizzando la prestazione dei suoi con la consueta franchezza:

“Credo che avremmo meritato almeno il pareggio, perché abbiamo cercato di rispondere colpo su colpo. Il Palermo è stato bravo a gestire il vantaggio, ma alla fine conta metterla dentro, e noi non ci siamo riusciti. Il primo gol l’abbiamo preso su calcio d’angolo, dove siamo stati disattenti, mentre sul secondo abbiamo perso palla al limite della loro area: errori che con squadre così paghi.”

Castori ha poi riconosciuto il merito degli avversari e la buona preparazione tattica del collega rosanero: “Loro dietro si sono chiusi bene, hanno fatto legna e vinto molti duelli individuali. Noi abbiamo battuto sette calci d’angolo e tirato 16 volte in porta, ma il Palermo è stato più concreto. Inzaghi è stato bravo a prepararla così. Io, quando perdo, rosico.”





Sul fronte infortuni e condizione dei singoli, il tecnico ha spiegato: “Pensavamo di recuperare Casiraghi, ma ieri ha ancora avvertito fastidio e non ce l’ha fatta. Merkaj è stato fermo tre o quattro giorni, anche se si è sempre allenato. Oggi ha trovato difficoltà, ma anche per merito della difesa del Palermo.”

Infine, un commento sull’atteggiamento della squadra: “La prestazione c’è stata, l’impegno non è mancato. Abbiamo aggredito e cercato di imporre il nostro gioco, ma contro una squadra di questo livello basta una disattenzione per compromettere la partita. I miei ragazzi, comunque, hanno dato tutto.”

