“Mi manda Monastra”, domani alle 14 nuovo appuntamento
La prima posizione del Palermo e la vittoria in trasferta (erano 48 anni che non si vinceva al debutto esterno) animeranno la trasmissione sportiva “Mi manda Monastra”, condotta da Guido Monastra, con Roberto Parisi.
La trasmissione, prodotta da Stadionews con Radio Time e Blogsicilia.it, andrà in onda lunedì 15 settembre alle ore 14, dal ristorante “L’Angolo di Porticello”, in via delle Alpi.
Sono previste numerose sorprese e collegamenti esterni e come sempre ci sarà ampio spazio per domande e commenti dei tifosi. Una finestra della trasmissione, con le immagini dei gol, verrà dedicata anche all’Athletic Palermo, la squadra palermitana che milita in Serie D e che ha debuttato al Velodromo con un’incoraggiante vittoria sulla Vigor Lamezia.
La trasmissione si potrà seguire sulle pagine Facebook di Stadionews, BlogSicilia e Radio Time, oltre che su tutti i siti.
6 thoughts on ““Mi manda Monastra”, domani alle 14 nuovo appuntamento”
Caro Direttore, le due M da lei usate sembrano due deretani o altresì due testicolli…. Le direi di usare due M più appropriate…..
posso dirle che il commento è perverso (nel senso di pervertito)? Scherzo, a me sembravano due cuori “aperti”, mi sembrava una visione più romantica…
Testicolli. ahahah
Comunque a parte gli scherzi, la seguo da tempo immemorabile (sotto l’erba). Sono cresciuto seguendo le sue radiocronache quando il Palermo giocava in trasferta. Grazie
Cosa mangia domani “caro” direttore?
a sorpresa