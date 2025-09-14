"Mi manda Monastra", domani alle 14 nuovo appuntamento ​​

La prima posizione del Palermo e la vittoria in trasferta (erano 48 anni che non si vinceva al debutto esterno) animeranno la trasmissione sportiva “Mi manda Monastra”, condotta da Guido Monastra, con Roberto Parisi.

La trasmissione, prodotta da Stadionews con Radio Time e Blogsicilia.it, andrà in onda lunedì 15 settembre alle ore 14, dal ristorante “L’Angolo di Porticello”, in via delle Alpi.

Sono previste numerose sorprese e collegamenti esterni e come sempre ci sarà ampio spazio per domande e commenti dei tifosi. Una finestra della trasmissione, con le immagini dei gol, verrà dedicata anche all’Athletic Palermo, la squadra palermitana che milita in Serie D e che ha debuttato al Velodromo con un’incoraggiante vittoria sulla Vigor Lamezia.





La trasmissione si potrà seguire sulle pagine Facebook di Stadionews, BlogSicilia e Radio Time, oltre che su tutti i siti.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LA CRONACA DEL MATCH

LE DICHIARAZIONI DI INZAGHI