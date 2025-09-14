Pohjanpalo: "Doppietta e vittoria conclusione perfetta. La continuità è importante" ​​

Parla Joel Pohjanpalo. Intervenuto ai microfoni del club, l’attaccante finlandese ha commentato l’importante vittoria dei rosanero contro il Sudtirol arrivata grazie alla sua doppietta, risultato finale 0 – 2.

“Bella partita, dopo il mio compleanno fare due gol e vincere qui è una conclusione perfetta – afferma -. Il Sudtirol in casa è una squadra molto forte fisicamente, complimenti a noi”.

Sulll’atmosfera durante e prima la partita: “I tifosi presenti fuori dallo stadio? Prima della partita li abbiamo incontrati, una grande emozione per tutta la squadra“.





Sul prossimo avversario: “E’ molto importante la continuità, abbiamo fatto 7 punti in 3 partite, contro i pugliesi in casa dobbiamo vincere”.

