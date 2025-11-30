Castrumfavara – Athletic Palermo, la diretta testuale del match / LIVE
L’Athletic Palermo torna in campo dopo il ko infrasettimanale contro la Nissa: i nerorosa affrontano il Castrumfavara. Segui la diretta testuale del match su Stadionews.it.
Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio ore 14.30)
Castrumfavara: Lauritano, Lo duca, De Min, Vaccaro, Limblici, Nzila, Schembari, Tripicchio, Frangiamone, Gueye, Piazza.
A disposizione: Gerlero, Polifemo, Cannavacciuolo, Sorce, Castelli, Privitera, Orofino, Ferrante, Passatello.
Athletic Palermo: Greliak, Vesprini, Torres, Mazzotta, Bonfiglio, Maurino, Zalazar, Anzelmo, Martinez, Bova, Panaro.
A disposizione: Di Maria, Crivello, Bongiovanni, Matera, Zaic, Concialdi, Palumbo, Mori, Faccetti.