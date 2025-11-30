Palermo, si ipotizza un ritorno di Magnani già a gennaio
Giangiacomo Magnani potrebbe tornare al Palermo prima del previsto. Il difensore in prestito alla Reggiana, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.it, potrebbe rientrare dal prestito già a gennaio una volta aperto il calciomercato. Un’ipotesi che appariva remota appena due settimane fa ma che potrebbe diventare possibile.
Magnani si è trasferito in prestito alla Reggiana durante il calciomercato estivo per motivi personali e familiari: il calciatore era infatti uno dei punti fermi del Palermo ma ha avuto l’esigenza di tornare il più vicino possibile a casa e l’opzione Reggiana è diventata subito la più adatta.
Magnani si è un titolare fisso della Reggiana: da ormai 5 partite gioca tutti i 90′ senza uscire dal campo, diventando uno dei protagonisti del campionato tranquillo (con vista playoff) che sta disputando la compagine amaranto.
3 thoughts on “Palermo, si ipotizza un ritorno di Magnani già a gennaio”
Magnani-Bani : super difesa!!🖤
Io l’ho scritto un mese e mezzo fa che Magnani tornava. Ma adesso non è più la priorità perché con Bereszysky ora l’assetto difensivo va bene. La priorità del Palermo è una punta esterna che giochi titolare a ridosso di Pohjanpalo al posto di Le Douaron che il Palermo cercherà di dare in prestito in Francia. Un altro obiettivo è un uomo d’ordine davanti alla difesa, ad esempio Mazzitelli
Magari!!!!