Pohjanpalo: "Tripletta? Ho fatto anche un assist! Voglio vincere a Empoli" ​​

Parla Joel Pohjanpalo. Intervistato dal Palermo, l’attaccante finlandese ha espresso tutta la propria soddisfazione per la tripletta (e un assist) ma anche per la vittoria della squadra.

“Una grande partita. Dopo l’1 – 1 contro l’Entella pensavamo solo a vincere la partita – afferma -. E’ stata una giornata perfetta per me e per la squadra, una partita ordinata per 90 minuti. Sono felice per oggi ma da domani dobbiamo essere concentrati per la prossima, non possiamo vincere 5 – 0 e perdere quella dopo. Vogliamo vincere a Empoli“.

“Tripletta? Non solo, ho fatto anche un assist – precisa ridendo Pohjanpalo -. E’ sempre molto emozionante e importante, oggi è una grande gioia per me. E’ stata la prima volta in cui ho segnato con mio padre allo stadio. Mi aveva visto già 20 volte ma non avevo mai segnato”.







“Voglio solo vincere le partite, non solo fare gol e assist – chiude l’attaccante -. Con l’Empoli sarà una partita importante, vogliamo continuità e tornare a casa con tre punti”.

