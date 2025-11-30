Palermo, cinque gol di rabbia: ora non ti fermare. Le pagelle ironiche di A&F ​​

Ma vi sembra giusto che ci dobbiamo spaventare della Carrarese? Una squadra che a leggere la formazione sembra quella di un primo Pro Evolution Soccer senza la licenza Fifa per i nomi dei giocatori. Onestamente, non ce lo meritiamo!

Rientrano Ranocchia e Segre ma non Brunori che ormai pare davvero separato in casa. Il difensore polacco dal nome bislacco rientra da titolare accanto a Bani che ha la fascia da capitano. In avanti ci sono Le Douaron e Palumbo dietro a Joel “aiutaci tu” Pohjanpalo. Allo stadio siamo rimasti in tre, tre somari e tre briganti, ma per noi è meglio così. Nei momenti difficili restano solo i tifosi veri.

Il Palermo è subito propositivo e ci sono almeno due occasioni di cui una, quella di Bani da solo davanti al portiere, è clamorosa con un vero miracolo del numero 1 toscano. E dopo qualche difficoltà di troppo a portare palla avanti arriva il gol! Palumbo inventa per Ceccaroni che mette al centro un pallone sul quale Pohjanpalo aggiusta per Segre che trova un tiro da fuori imprendibile. Gol, esultanza e abbraccio a Inzaghi: di questi tempi grasso che cola.







Il Palermo cerca il raddoppio, prima con Pierozzi e poi con Palumbo, ma il portiere è in serata di grazia e para pure d’orecchio. Le Douaron si fa male e al suo posto entra Vasic confermando la quarantena di Brunori. Proprio quando siamo pronti per un bel sorso di whisky per riscaldare l’intervallo arriva il raddoppio rosanero! Contropiede di Segre e cross per la testa di Palumbo che segna il suo primo gol e comincia a prendere le sembianze di un vero leader.

Comincia il secondo tempo. Ci sediamo, prendiamo un sorso di birra, acchiappiamo due cipster e arriva il terzo gol rosanero. Un’azione tutta in verticale che porta la palla da Palumbo a Pierozzi che alza lo sguardo e mette dentro un cross che il portiere smanaccia sul piede di Pohjanpalo che non sbaglia!!! Ora il Palermo gioca sul velluto e arriva anche un palo di Vasic che si rammarica come uno che aveva il numerino alla fila delle poste e non lo trova più quando arriva il suo momento: inconsolabile.

Arriva il doppio cambio con Veroli e Giovane che prendono il posto di Ceccaroni e di un applauditissimo Palumbo. C’è tempo anche per il quarto gol del Palermo su rigore di Pohjanpalo procurato da un Vasic veramente trasformato. Poi è finalmente il momento di Brunori che entra con Peda per sostituire Segre e Bani. Proprio quando contiamo i minuti per andare a casa a riscaldarci arriva l’hat trick di Pohjanpalo che si porta a casa il pallone, va in testa alla classifica cannonieri e fissa il risultato sul 5 a 0.

Il Palermo vince contro una squadra davvero troppo inferiore per impensierire anche lontanamente i rosanero. Ma il momento è difficile e questa vittoria, rotonda e convincente, ci voleva come il kebab a fine serata dopo il pub crawling perché prima “eating is cheating”. Abbiamo visto un Palumbo che sta prendendo la squadra sulle spalle, Pierozzi sempre devastante nel ruolo di esterno a destra e tanta più convinzione anche nel pressing. Adesso si va a Empoli a sfidare Dionisi che ha rivitalizzato i toscani. Abbiamo preso un brodino ma adesso, visto che si va in Toscana, è arrivato il momento delle fette di carne.

Joronen s.v. – Solo all’89’ deve sporcarsi i guanti su una conclusione angolata da fuori che, a questo punto, lo costringe anche alla doccia. Clean sheet.

Bereszynski 7 – Esperienza, attenzione e qualche ruvidezza quando occorre. Crediamo che non sarà facile scalzarlo dalle nuove gerarchie della squadra. Take over.

Bani 7 – La fascia di capitano incrementa il suo carisma e la sua importanza nei delicati equilibri di spogliatoio e lui risponde con una prestazione impeccabile, anche se si divora un gol da due passi. Autorevole.

(dal 38′ s.t. Peda) s.v.

Ceccaroni 7 – Visto che in difesa c’è poco da fare, lo si rivede nuovamente proporsi in fase offensiva con efficacia come in occasione del gol che sblocca la gara. Incursionista.

(dal 15′ s.t. Veroli) 6,5 – Mezz’ora a buon ritmo anche se non c’è più tanto da faticare perché la partita di fatto è già finita. Fiducioso.

Pierozzi 7,5 – Torna ad arare la fascia come ai vecchi tempi mettendo in mezzo palloni pericolosi tra cui i due capitalizzati in rete da Pohja e sfiorando anche il gol in un paio di occasioni. Resuscitato.

Segre 8 – La sua prestazione strepitosa per intensità e rabbia, condita da un gol di prepotenza e un assist perfetto, è un grido forte e chiaro che il Palermo non può fare a meno di lui e viceversa. Munch.

(dal 38′ s.t. Brunori) s.v. – Il gesto di avergli fatto indossare la fascia anche se solo per pochi minuti dice tutto. Capitano.

Ranocchia 6,5 – Non fa nulla di eclatante però cerca di dare ordine, farsi vedere, dettare i tempi e ripagare la fiducia del mister. Grato.

Palumbo 8 – Eccolo finalmente il giocatore su cui avremmo fatto “all-in”. Gol di astuzia, passaggi illuminanti, conclusioni pericolose, giocate geniali. Don’t stop now.

(dal 15 s.t. Giovane) 6,5 – Vedi pagella Veroli e aggiungi che lui era l’ex di giornata. Repetita iuvant.

Augello 6 – Tanta corsa ma poca precisione e qualche disattenzione a volte inspiegabile per un giocatore della sua esperienza. Distratto.

Le Douaron s.v. – Mezz’ora a basso ritmo e poi è costretto ad uscire dopo un colpo in faccia. Groggy.

(dal 33′ p.t. Vasic) 7 – In molti se lo aspettano titolare dopo la bella prestazione di Chiavari ed invece entra dopo mezz’ora grazie all’infortunio di Le Duaron ed impatta subito bene la gara confermando i progressi. Vorrebbe tanto segnare il suo primo gol in maglia rosa ma il palo ed il portiere gli negano la gioia ma si consola procurandosi il rigore del 4-0. Crescendo rossiniano.

Pohjanpalo 9,5 – Segna una tripletta ma c’è il suo nome in tutte le azioni che portano al gol. E il suo nome è anche impresso a fuoco sul corpo degli avversari con cui fa a sportellate come ai tempi belli. Picchiaduro.

Inzaghi 7,5 – Sa che il momento è difficile e lui scaccia la crisi nel migliore dei modi con una vittoria netta, rabbiosa e che ricompatta la squadra e l’ambiente in vista dello sprint di fine anno. Braveheart.

