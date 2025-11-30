Serie D Girone I, 14a giornata: l’Athletic Palermo in casa del Castrumfavara
La 14a giornata del girone I di serie D vede l‘Athletic Palermo impegnato in casa del Castrumfavara, per riscattare subito la sconfitta contro la Nissa al Velodromo di mercoledì. I nisseni saranno invece impegnati in casa contro l’Acireale. La capolista Savoia ospita la Vigor Lamezia.
IL PROGRAMMA
Castrumfavara – Athletic Palermo: ore 14:30
Gelbison – Sancataldese: ore 14:30
Milazzo – Paternò: ore 14:30
Reggina – Gela: ore 14:30
Vibonese – Igea Virtus: ore 14:30
Nissa – Acireale: ore 15:00
USD Ragusa – ACR Messina: ore 15:00
Sambiase – Enna: ore 15:00
Savoia – Vigor Lamezia: ore 15:00
