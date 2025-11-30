Carrarese, Calabro: "Chiediamo scusa, ci assumiamo tutte le responsabilità" ​​

Antonio Calabro, allenatore della Carrarese, è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara persa 5 – 0 contro il Palermo.

“Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi presenti oggi – esordisce il mister -, che hanno viaggiato per tanti chilometri solo per starci vicino, e a tutta la città di Carrara. Dopo una partita del genere servirà un bagno d’umiltà e tanta voglia di tornare sulla retta via, attraverso il duro lavoro. Adesso, assumiamoci tutti le responsabilità di una partita giocata male, dall’inizio alla fine, analizzando gli errori commessi non appena torneremo ad allenarci”

Calabro vede però questo pesante risultato come un punto di ripartenza: “La fine di ogni partita rappresenta anche l’inizio di un’altra sfida, che in questo caso affronteremo domenica prossima. Sarà importante, dopo alcuni momenti di riflessione, tornare a lavorare con la determinazione di chi vuole resettare e tornare a macinare punti già dalla prossima sfida”, conclude.







