Bari, tensione al ritorno da Empoli: calci e spintoni tra calciatori e tifosi

Caos in casa Bari. Dopo gli striscioni della curva e l’esonero di Caserta con l’arrivo in panchina di Vivarini, il k.o. per 5 – 0 in casa dell’Empoli ha portato i livelli di tensione a picchi mai sfiorati prima.

Secondo quanto riportato da “La Repubblica”, all’aeroporto di Pisa ha avuto luogo un incrocio tra i giocatori e dei tifosi rientranti dalla trasferta. Al momento dell’imbarco, i calciatori sono stati accolti da applausi chiaramente sarcastici e da cori tutt’altro che lusinghieri. Quella che inizialmente sembrava una provocazione verbale è presto sfociata in un confronto diretto: alcuni scambi di battute particolarmente accesi hanno portato a spintoni, fino a un calcio che un giocatore avrebbe rivolto a un sostenitore biancorosso.

La situazione è degenerata in pochi istanti, tanto da richiedere l’intervento immediato delle forze dell’ordine presenti in aeroporto, decisive per riportare la calma e separare i contendenti. Solo dopo che il clima si è stabilizzato, il resto della squadra ha potuto procedere all’imbarco.







