Empoli, Dionisi: “Palermo? Non rinnego nulla. E’ tra le maggiori candidate alla promozione”
“Ogni esperienza fa parte del bagaglio di una persona, anzi. Non rinnego nulla“. Parole di Alessio Dionisi in risposta a una domanda sulla prossima partita che giocherà il Empoli, ovvero contro il Palermo, club che ha guidato nella passata stagione per poi essere esonerato.
“Abbiamo vinto solo tre partite – continua Dionisi -. Non abbiamo fatto grandi cose, possiamo però toglierci delle soddisfazioni. Ho accettato di tornare a Empoli perché ero convinto che potevo toglierci delle soddisfazioni, possiamo continuare a farlo”.
Il tecnico ha poi aggiunto in conferenza stampa: “La cosa più bella, però, sarebbe che quando riprendiamo ad allenarci lo facciamo con la solita intensità, lavorando con leggerezza ma non con presunzione, continuando a portare in campo sempre più fame di vittorie. Vedere insomma la stessa mentalità fino alla partita di domenica prossima, giocheremo contro una delle maggiori candidate alla promozione come il Palermo“.