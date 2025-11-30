Palermo femminile, la Sportiva Rende non si presenta: in arrivo 3 punti a tavolino
Palermo Women – Sportiva Rende non si gioca, le avversarie non si sono infatti presentate. La partita era valevole per la sesta giornata del Girone D del campionato di Serie C femminile.
Le rosanero hanno aspettato sul terreno di gioco, invano. “Ogni eventuale determinazione in merito sarà assunta dagli organi federali competenti“, si legge sul profilo Instagram del Palermo.
Il comunicato
Il Palermo FC informa che la gara contro la Sportiva Rende, valevole per la 6ª giornata del Girone D del Campionato di Serie C Femminile, non si è disputata oggi a causa della mancata presentazione della squadra avversaria presso lo Sport Village Tommaso Natale di Palermo. Ogni eventuale determinazione in merito sarà assunta dagli organi federali competenti.
