Palermo, premio speciale da Confcommercio: "Azienda fatta di professionalità" ​​

Il Palermo FC premiato alla settima edizione dei “Negozi Storici”, la manifestazione ideata nel 2018 da Confcommercio Palermo per valorizzare le realtà cittadine. La cerimonia si è svolta stamattina al “Marina Convention Center”, all’interno del Molo trapezoidale, alla presenza del commissario dello Stato per la Regione Siciliana Ignazio Portelli, del sindaco di Palermo Roberto Lagalla, degli assessori comunali Mimma Calabrò, Alessandro Anello e Giuliano Forzinetti, del presidente del Consiglio Comunale Giulio Tantillo, del presidente della sesta commissione comunale Ottavio Zacco e di Lorenzo Ruisi che ha rappresentato l’assessorato regionale Attività Produttive guidato da Edy Tamajo.

Il riconoscimento da parte di Confcommercio Palermo evidenzia come accanto alla squadra rosanero che scende in campo c’è un’attività, un’azienda fatta di professionalità, strategie di sostenibilità e sviluppo, relazioni umane e imprenditoriali con altre aziende. Il Palermo infatti da un lato opera con aziende di prima grandezza in tutto il mondo, dall’altro interagisce attivamente con il territorio come dimostra il coinvolgimento delle imprese locali nelle celebrazioni del 125esimo anniversario.

Oltre il club rosanero, al quale è stato conferito un premio speciale, sono state premiate altre 27 attività commerciali con oltre 50 anni di storia.







“È un segnale di gratitudine verso quelle imprese che hanno contribuito a costruire l’identità economica e sociale di Palermo – ha detto sul palco la presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio -. Esaltare il valore dei nostri negozi storici significa proteggere la qualità della vita dei nostri quartieri, custodire un patrimonio che appartiene a tutta la città e riconoscere il loro ruolo insostituibile di “monumenti vivi” dell’imprenditorialità e della professionalità della città e della provincia di Palermo.

“Negozi Storici” è la città che non dimentica: sono storie di famiglia, memoria e futuro che custodiscono pezzi di vita e tengono viva l’anima dei quartieri. Le storie dei fondatori si intrecciano a quelle di figli, nipoti e fratelli che hanno custodito un’eredità preziosa: quella del fare, del creare, del rimanere. Un riconoscimento ancora più significativo in un momento complesso per il commercio di prossimità, segnato da un numero preoccupante di chiusure definitive”.

L’ELENCO DELLE ATTIVITÀ PREMIATE COME NEGOZI STORICI: Autoscuola Musotto (Bagheria), Bici Daricello, Catalano abbigliamento, Don Saro dal 1898, Farmacia Miccichè (San Giuseppe Jato), Farmacia Saladino, Barberia Ferrara, Franco Padiglione Gioielli, Gelateria da Ciccio, Giammona Boutique, MG Arredamenti (Monreale), Mon Cafè ristorante bar torrefazione, Moto & Bike, Ottica La Mantia, Panificio Bonaccorso, Pasticceria Scimone, Pellicceria Guarneri, Renda Tessuti e Abbigliamento, Sacco Musica, Scalici prodotti chimici all’ingrosso, Studio dentistico Micciché, Studio Palmigiano, Talamo Pianoforti, Vivai Lo Porto, Armeria Savoca, Associazione Radioamatori, El Service elettronica.